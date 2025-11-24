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24 ноября 2025, 23:15

Трофи-тур FONBET Кубка России — в Туле

В понедельник, 24 ноября, кубок будет представлен в знаковых местах города, а 25 ноября окажется на стадионе «Арсенал».


Трофей FONBET Кубка России побывает в знаковых местах Тулы и завершит путешествие на стадионе «Арсенал», где пройдет матч четвертьфинала первого этапа Пути регионов «Арсенал» Тула — «Рубин».

Кубок в Тулу доставят шестикратный чемпион страны и двукратный обладатель Кубка России Егор Титов и четырехкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка страны Дмитрий Аленичев. В их сопровождении трофей FONBET Кубка России посетит основные городские локации, а 25 ноября прибудет в академию ПФК «Арсенал» Тула, где амбассадоры РФС проведут паблик-ток.

Перед матчем «Арсенал» Тула — «Рубин» трофей будет выставлен на стадионе «Арсенал». Там же состоится фото- и автограф-сессия амбассадоров РФС. Она пройдет с 19.00 до 20.00 по московскому времени. Игра начнется в 20.30 мск.

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АРХИВ

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