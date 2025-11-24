«КАМАЗ» и «Крылья Советов» встретятся в первом этапе 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России в четверг, 27 ноября. Начало игры на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах — в 18.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.

27 ноября 2025, 18:00. КАМАЗ (Набережные Челны)

Следить за ключевыми событиями игры «КАМАЗ» — «Крылья Советов» можно в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире матч покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало трансляции — в 17.45 мск, за 15 минут до игры. Также смотреть игру можно в ретрансляции эфира федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

Челнинцы в шестом раунде плей-офф пути регионов обыграли «Челябинск» (0:0, пенальти — 4:3). Самарцы заняли третье место в группе В пути РПЛ с 8 очками после 6 туров и попали в плей-офф нижней сетки.