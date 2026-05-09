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9 мая, 12:10

Абаскаль оценил шансы «Спартака» на победу в Кубке: «Если получится, я приеду»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в разговоре с «СЭ» отреагировал на выход красно-белых в суперфинал FONBET Кубка России.

В финале пути регионов «Спартак» обыграл ЦСКА (1:0).

«Мне кажется, в финале нас ждет хорошая игра, и у «Спартака» наверняка есть шансы на победу. Я смотрел дерби: каждая из команд неплохо провела по тайму. Если получится, я приеду посмотреть финал», — сказал Абаскаль «СЭ».

«Спартак» и «Краснодар» сыграют в суперфинале FONBET Кубка России сезона-2025/26 в воскресенье, 24 мая. Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве.

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Гильермо Абаскаль
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