«Динамо» — «Спартак»: Тюкавин, Бителло, Угальде, Маркиньос и Саусь выйдут с первых минут

«Динамо» и «Спартак» объявили стартовые составы на первый матч полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет на стадионе «Динамо», начало — в 20.45 мск.

«Динамо»: Лунев, Скопинцев, Касерес, Рикардо Дэвид, Осипенко, Рубенс, Бителло, Кутицкий, Миранчук, Нгамале, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Расулов, Артур, Маухуб, Глебов, Бабаев, Сергеев, Зайдензаль, Маринкин, Балахонов, Окишор, Гладышев.

«Спартак»: Максименко, Литвинов, Джику, Денисов, Зобнин, Умяров, Жедсон, Барко, Саусь, Маркиньос, Угальде.

Запасные: Довбня, Пичиенко, Ву, Рябчук, Дмитриев, Мартинс, Бонгонда, Гарсия, Сорокин, Массалыга, Заболотный.

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