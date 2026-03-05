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5 марта, 19:45

ЦСКА ответил на обвинения «Краснодара» в расизме и сообщил о внутреннем расследовании

Алина Савинова

ЦСКА сделал заявление по поводу обращения «Краснодара» в КДК РФС после первого матча команд в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России из-за проявления расизма в игре со стороны фанатов армейцев.

Матч команд прошел 4 марта в Москве и завершился победой ЦСКА со счетом 3:1. После игры футболисты «Краснодара» Эдуард Сперцян, Валентин Пальцев и Александр Черников заявили, что с трибун звучали расистские оскорбления в адрес их одноклубника Джона Кордобы. «Быки» обратились в КДК с просьбой рассмотреть этот инцидент.

«ПФК ЦСКА категорически осуждает любые проявления расизма. ЦСКА уже много десятилетий является интернациональной командой, в которой чтут и уважают спортсменов любых национальностей, рас и вероисповеданий. Вся история клуба и непосредственно вчерашняя игра, где с капитанской повязкой вышел Мойзес, это подтверждают. Нам удивительно, что ЦСКА должен высказываться по теме расизма, но обвинения со стороны ФК «Краснодар» озвучены серьезные», — говорится в заявлении ЦСКА.

Джон Кордоба и&nbsp;Жоао Виктор.«Вместо того чтобы обратить внимание на расизм, публикуется раздевалка». «Краснодар» пошел в КДК и ЭСК

В московском клубе отметили, что на фоне обвинений запустили внутреннее расследование, задачей которого является анализ любых доступных видеозаписей трибун — от технических камер и трансляционных до частных кадров и съемок представителей СМИ. В ходе него ЦСКА обнаружил несколько эпизодов, которые можно трактовать как провокационные действия со стороны отдельных футболистов «Краснодара» в сторону игроков ЦСКА и болельщиков. Кроме того, в клубе из Москвы подчеркнули, что поведение нападающего «быков» Джона Кордобы на поле давно вызывает вопросы.

«Джона Кордобу мы давно знаем не только как большого игрока, но, к сожалению, и как мастера провокаций. Думаем, что болельщики по всей лиге негативно относятся к Кордобе не потому, что он является сильным футболистом и не из-за цвета кожи, а из-за системного некорректного поведения, которым он уже не в первый раз открыто проявляет неуважение к оппонентам на футбольном поле, судьям, болельщикам и всему российскому футболу», — отмечается в заявлении армейцев.

Ответный матч ЦСКА и «Краснодара» в Кубке России состоится во вторник, 17 марта, в Краснодаре.

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Источник: https://t.me/pfccskamoscow/34404
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ФК ЦСКА (Москва)
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