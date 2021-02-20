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Семак — о поражении «Зенита» от «Арсенала»: «Не довольны ни результатом, ни игрой»

19:12
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Арсенала» (1:2).

«Кто-то лучше готов, кто-то хуже. К сожалению, мы не можем быть довольны ни результатом, ни игрой, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ». — Нужно, конечно, прибавлять.

У нас был всего один нападающий, чтобы усилить игру — Крапухин. Он и вышел. У нас были ребята из «Зенита-2?, так что усилить игру было особо некем».

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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