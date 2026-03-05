«Динамо» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча Кубка России
«Динамо» и «Спартак» сыграют в Кубке России 5 марта
«Динамо» примет «Спартак» в первом матче 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 5 марта. Игра состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 20.45 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями матча «Динамо» — «Спартак» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.
Вторая игра запланирована на 18 марта.
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