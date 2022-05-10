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«Динамо» обыгрывает «Аланию» после первого тайма, Шиманьски дважды попал в каркас ворот

Иван Шитик
Корреспондент
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«Динамо» обыгрывает «Аланию» после первого тайма матча 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России — 1:0. Автором единственного мяча стал нападающий бело-голубых Федор Смолов.

Также два хороших шанса отличиться упустил полузащитник Себастьян Шиманьски.

Первый его удар пришелся в перекладину, после чего мяч отлетел на линию ворот, но не пересек ее полностью.

А затем поляк нанес обводящий удар в дальний угол, но угодил в штангу.

В конце первого тайма повреждение получил защитник бело-голубых Диего Лаксальт.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 финала
10 мая, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Алания

Себастьян Шиманьски
Федор Смолов
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Динамо (Москва)
Диего Лаксальт
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