«Динамо» обыгрывает «Аланию» после первого тайма, Шиманьски дважды попал в каркас ворот

«Динамо» обыгрывает «Аланию» после первого тайма матча 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России — 1:0. Автором единственного мяча стал нападающий бело-голубых Федор Смолов.

Также два хороших шанса отличиться упустил полузащитник Себастьян Шиманьски.

Первый его удар пришелся в перекладину, после чего мяч отлетел на линию ворот, но не пересек ее полностью.

А затем поляк нанес обводящий удар в дальний угол, но угодил в штангу.

В конце первого тайма повреждение получил защитник бело-голубых Диего Лаксальт.