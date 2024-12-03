«Динамо» обратилось в ЭСК в связи с неудалением Ньямси и Воробьева

«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Локомотива» (1:0, 4:3, пен). Об этом сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Бело-голубые попросили разобрать эпизоды с непоказанными вторыми желтыми карточками игрокам железнодорожников защитнику Жерзино Ньямси и нападающему Дмитрию Воробьеву за грубую игру на 70-й и 92-й минутах встречи.

В полуфинале плей-офф пути РПЛ FONBET Кубка России «Зенит» встретится в двухматчевом противостоянии с «Ростовом», первую игру петербуржцы проведут на выезде. Московское «Динамо» сыграет с ЦСКА, первый матч пройдет на «ВЭБ Арене».

Также стали известны пары второго этапа четвертьфинала пути регионов Кубка России .

Первые полуфинальные матчи пути РПЛ запланированы на 11-13 марта, а ответные — 15-17 апреля 2025 года.