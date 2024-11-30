Жеребьевка пути регионов Кубка России: «Спартак» сыграет с «Акроном», «Локомотив» — с «Динамо» из Махачкалы
Определились пары второго этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России
Состоялась жеребьевка второго этапа четвертьфинала пути регионов FONBET Кубка России.
- «Краснодар» — «Ахмат»
- «Урал» — «Рубин»
- «Акрон» — «Спартак»
- «Динамо» Махачкала — «Локомотив»
Матчи второго этапа четвертьфинала пути регионов пройдут 11-13 марта. Победители пар выйдут в первый этап полуфинала пути регионов турнира. Проигравшие вылетят из Кубка России.
Также в субботу прошла жеребьевка полуфинала пути РПЛ Кубка России.
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