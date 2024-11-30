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Состоялась жеребьевка второго этапа четвертьфинала пути регионов FONBET Кубка России.

«Краснодар» — «Ахмат»

«Урал» — «Рубин»

«Акрон» — «Спартак»

«Динамо» Махачкала — «Локомотив»

Матчи второго этапа четвертьфинала пути регионов пройдут 11-13 марта. Победители пар выйдут в первый этап полуфинала пути регионов турнира. Проигравшие вылетят из Кубка России.

Также в субботу прошла жеребьевка полуфинала пути РПЛ Кубка России.