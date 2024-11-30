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Жеребьевка пути регионов Кубка России: «Спартак» сыграет с «Акроном», «Локомотив» — с «Динамо» из Махачкалы

Определились пары второго этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Футболисты «Спартака»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Состоялась жеребьевка второго этапа четвертьфинала пути регионов FONBET Кубка России.

  • «Краснодар» — «Ахмат»
  • «Урал» — «Рубин»
  • «Акрон» — «Спартак»
  • «Динамо» Махачкала — «Локомотив»

Матчи второго этапа четвертьфинала пути регионов пройдут 11-13 марта. Победители пар выйдут в первый этап полуфинала пути регионов турнира. Проигравшие вылетят из Кубка России.

Также в субботу прошла жеребьевка полуфинала пути РПЛ Кубка России.

Футбол
Кубок России
ФК Акрон
ФК Ахмат
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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