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«Ахмат» оштрафован за скандирование болельщиками ненормативной лексики во время матча с «Зенитом»

Константин Белов
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о штрафах по итогам матчей FONBET Кубка России.

«Болельщики «Ахмата» скандировали ненормативную лексику во время матча с «Зенитом». Клуб штрафован на 20 тысяч рублей.

В матче «Локомотив» — «Динамо» была ненормативная лексика на нижнем ярусе в третьем секторе от хозяев. Итог: запретить «Локомотиву» допускать зрителей на нижний ярусе в третьем секторе на один матч Кубка России и штраф в размере 20 тысяч. При этом, на остальные секторы до сих пор распространяется условное наказание.

Оштрафовать Марцела Личку на 20 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны», — сказал Григорьянц.

Кубок России
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Артур Григорьянц
Марцел Личка
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