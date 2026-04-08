«Динамо» — «Краснодар»: почему судьи отменили удаление Пальцева?

На 42-й минуте первого финального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России «Динамо» — «Краснодар» судья Иван Абросимов ошибочно удалил игрока гостей Валентина Пальцева за лишение соперника явной возможности забить гол. Однако через пару минут, после вмешательства видеоассистентов Кирилла Левникова и Анатолия Жабченко и просмотра повторов, рефери изменил свое решение, аннулировал красную карточку и показал краснодарцу желтую за срыв атаки.

В том эпизоде Пальцев совершил фол по неосторожности и сбил соперника. Динамовец Бителло еще не владел мячом, не контролировал его, мяч улетал в сторону от ворот — такие аргументы наверняка приведет арбитр, объясняя, почему поменял свой вердикт. В таком случае нельзя говорить о возникновении явной возможности забить гол, но действительно была сорвана перспективная атака.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Краснодар».