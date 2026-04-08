«Зенит» — «Спартак»: Вендел и Маркиньос выйдут в старте, Соболев и Угальде — в запасе
«Зенит» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч второго этапа 1/2 финала пути регионов FONBET Кубка России.
Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и начнется в 20.45 по московскому времени.
«Зенит»: Латышонок, Алип, Дркушич, Нино, Сантос, Барриос, Вендел, Педро, Мостовой, Луис Энрике, Джон Дуран.
Запасные: Д. Адамов, Москвичев, А. Адамов, Вега, Глушенков, Горшков, Дивеев, Джон Джон, Ерохин, Караваев, Кондаков, Соболев.
«Спартак»: Максименко, Джику, Ву, Денисов, Зобнин, Умяров, Литвинов, Жедсон, Барко, Маркиньос, Солари.
Запасные: Помазун, Довбня, Рябчук, Дмитриев, Мартинс, Сорокин, Полех, Массалыга, Угальде, Гарсия, Заболотный.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».
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