«Динамо» — «Краснодар»: нулевая ничья после первого тайма

Московское «Динамо» и «Краснодар» не забили голов в первом тайме первого матча финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 0:0.

На 42-й минуте главный арбитр Иван Абросимов после вмешательства ВАР отменил красную карточку защитника «Краснодара» Валентина Пальцева.

Игра проходит на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Краснодар».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.

08 апреля, 18:15. Динамо (Москва)

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