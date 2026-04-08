«Динамо» — «Краснодар»: нулевая ничья после первого тайма
Московское «Динамо» и «Краснодар» не забили голов в первом тайме первого матча финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 0:0.
На 42-й минуте главный арбитр Иван Абросимов после вмешательства ВАР отменил красную карточку защитника «Краснодара» Валентина Пальцева.
Игра проходит на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Краснодар».
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