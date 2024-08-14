Матч «Динамо» — «Динамо» Махачкала начнется в 19:30 по московскому времени

Московское и махачкалинское «Динамо» встретятся во 2-м туре FONBET Кубка России в среду, 14 августа. Игра пройдет на «ВТБ Арене», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет «Матч Премьер». Трансляция, которая начнется за пять минут до игры, также будет доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Следить за игровыми днями Кубка России вы можете с помощью наших текстовых онлайн-трансляций.

В 1-м туре группового этапа Кубка России московское «Динамо» уступило «Спартаку» (0:3), а махачкалинцы победили «Крылья Советов» со счетом 1:0.

В чемпионате России москвичи набрали 9 очков в четырех матчах и проиграли только «Зениту» (0:1), а «Динамо» Махачкала — 2 очка.