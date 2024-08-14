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Сегодня, 07:15

ЦСКА — «Пари НН»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России

Матч ЦСКА — «Пари НН» начнется в 17:15 по московскому времени
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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ЦСКА и «Пари Нижний Новгород» встретятся в матче 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России в среду, 14 августа. Игра пройдет на «ВЭБ Арене», начало — в 17:15 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет «Матч Премьер». Трансляция, которая начнется за пять минут до игры, также будет доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Следить за игровыми днями Кубка России вы можете с помощью наших текстовых онлайн-трансляций.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
14 авг, 17:15. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Пари НН

27 июля команды встречались во 2-м туре чемпионата России. В этой игре победу с разгромным счетом одержал ЦСКА (3:0). В 1-м туре группового этапа Кубка ЦСКА уступил «Краснодару» (0:1), а «Пари НН» — «Ахмату» (1:4).

ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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