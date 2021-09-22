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Тульский «Арсенал» разгромил брянское «Динамо» в матче Кубка России

19:53
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«Арсенал» в матче группового этапа БЕТСИТИ Кубка России обыграл брянское «Динамо» со счетом 6:1.

В составе победителей отличились Артем Сокол, Кирилл Панченко, Даниил Хлусевич, Кингз Кангва и Александру Тудорие. Единственный гол у «Динамо» забил Максим Новиков.

«Арсенал» с 3 очками делит с «Велесом» первое место в группе 3, брянское «Динамо» в 2 играх не набрало очков.

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Александр Кравченко все материалы автора

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