Московское «Динамо» разгромило ставропольское «Динамо» со счетом 6:0 в матче БЕТСИТИ Кубка России

В матче элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России московское «Динамо» на выезде обыграло «Динамо» из Ставрополя (6:0).

В составе победителей отличились Дмитрий Скопинцев, Денис Макаров, Константин Тюкавин, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев и Силвестр Игбун

Москвичи набрали три очка и вышли на первое место в 11-й группе. Столько же у идущего вторым «Оренбурга». Эти команды в очном матче определят победителя группы. У ставропольского клуба ноль очков и последнее место. Команда лишилась шансов выйти из группы.

БЕТСИТИ Кубок России

Элитный групповой раунд

Группа 11

«Динамо» (Ставрополь) — «Динамо» (Москва) — 0:6 (0:3)

Голы: Скопинцев, 12 (0:1). Макаров, 28 (0:2). Тюкавин, 35 (0:3). Фомин, 46 (0:4). Гладышев, 71 (0:5). Игбун, 83 (0:6).

«Динамо» (Ставрополь): Малашенко, Чернышов, Белозеров, Ярцев, Гаранжа (Яковлев, 46), Майсултанов (Тимаков, 85), Сорокин, Далиев, Аветиков (Федоров, 76), Цканьян (Колесников, 46), Курачинов (Кучиев, 65).

«Динамо» (Москва): Лещук, Паршивлюк, Ордец (Плиев, 46), Скопинцев, Евгеньев, Кутицкий, Фомин (Варела, 63), Моро (Галкин, 46), Макаров (Игбун, 46), Нжи, Тюкавин (Гладышев, 63).

Предупреждения: Макаров, 43. Кутицкий, 68. Кучиев, 84.

Судья: Карпов (Петрозаводск).

22 сентября. Ставрополь. Стадион «Динамо».