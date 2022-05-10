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Сегодня, 15:40

Вратарь «Алании» рассказал, как Гогниев настраивал игроков перед матчем с «Зенитом»: «Надо разнести пацанов из другой команды»

Ростислав Солдатенко рассказал о настрое Гогниева игроков «Алании» перед матчем с «Зенитом»
Владислав Зимагулов
Корреспондент
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Вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко в интервью «СЭ» рассказал, что команда из Владикавказа намерена выиграть Кубок России. Сегодня в полуфинале «Алания» сыграет с «Динамо».

— Анчелотти показывал игрокам «Реала» видео их камбэков, чтобы вдохновить их на победу против «Ман Сити». У Гогниева есть похожие психологические фишки?

— Да, есть такое. Он иногда показывает видео. Перед «Зенитом» мы посмотрели фильм про «Аланию» к юбилею, который пока не вышел. Все пацаны местные, свои и понимают, за какой клуб играют.

Еще он показал нам превью к матчу, которое транслировали по телевизору. Что кто-то кого-то оскорбил, что тренер эмоциональный чересчур, но ни слова о футболе. Он нам сказал: «Ребята, надо разнести пацанов из другой команды». Надо в первую очередь говорить о футболе, а не о том, что вокруг.

Иногда я сам смотрю видео про «Аланию», про ее историю. У меня ком в горле. Мы такой клуб представляем, столько людей за нас переживает. Как можно не хотеть выиграть, не биться за этот клуб?

— Два шага до Кубка России. Какие настроения в команде?

— Все может быть: от великого до смешного — один шаг, как говорится. Если «Динамо» проиграем, не будут говорить о нас.

Но все реально. Игра на игру не приходится. Можно 2:5 проиграть, но в другой день с этой же командой сыграть лучше и обыграть. Очень много факторов.

Настроение у нас одно — мы хотим выиграть Кубок. И нам без разницы, кто попадется на пути. Мы будем биться, а там будь что будет. Мы должны показать все, на что способны. Мне на результат все равно. Главное, чтобы команда хотела выиграть и показала свой дух, характер, выгрызала мячи, грызла землю. Для меня важен характер, который пацаны должны проявить. Это важнее всего.

Полное интервью Ростислава Солдатенко «СЭ» читайте здесь

Спартак Гогниев
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Зенит
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