Вратарь «Алании» рассказал, как Гогниев настраивал игроков перед матчем с «Зенитом»: «Надо разнести пацанов из другой команды»

Вратарь «Алании» Ростислав Солдатенко в интервью «СЭ» рассказал, что команда из Владикавказа намерена выиграть Кубок России. Сегодня в полуфинале «Алания» сыграет с «Динамо».

— Анчелотти показывал игрокам «Реала» видео их камбэков, чтобы вдохновить их на победу против «Ман Сити». У Гогниева есть похожие психологические фишки?

— Да, есть такое. Он иногда показывает видео. Перед «Зенитом» мы посмотрели фильм про «Аланию» к юбилею, который пока не вышел. Все пацаны местные, свои и понимают, за какой клуб играют.

Еще он показал нам превью к матчу, которое транслировали по телевизору. Что кто-то кого-то оскорбил, что тренер эмоциональный чересчур, но ни слова о футболе. Он нам сказал: «Ребята, надо разнести пацанов из другой команды». Надо в первую очередь говорить о футболе, а не о том, что вокруг.

Иногда я сам смотрю видео про «Аланию», про ее историю. У меня ком в горле. Мы такой клуб представляем, столько людей за нас переживает. Как можно не хотеть выиграть, не биться за этот клуб?

— Два шага до Кубка России. Какие настроения в команде?

— Все может быть: от великого до смешного — один шаг, как говорится. Если «Динамо» проиграем, не будут говорить о нас.

Но все реально. Игра на игру не приходится. Можно 2:5 проиграть, но в другой день с этой же командой сыграть лучше и обыграть. Очень много факторов.

Настроение у нас одно — мы хотим выиграть Кубок. И нам без разницы, кто попадется на пути. Мы будем биться, а там будь что будет. Мы должны показать все, на что способны. Мне на результат все равно. Главное, чтобы команда хотела выиграть и показала свой дух, характер, выгрызала мячи, грызла землю. Для меня важен характер, который пацаны должны проявить. Это важнее всего.

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