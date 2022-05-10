«Динамо» победило «Аланию» и вышло в финал БЕТСИТИ Кубка России

«Динамо» стало первым финалистом БЕТСИТИ Кубка России по футболу сезона-2021/22. Московский клуб в полуфинале победил «Аланию» со счетом 3:0.

Счет в середине первого тайма открыл нападающий бело-голубых Федор Смолов.

Во второй половине полузащитник «Динамо» Арсен Захарян увеличил преимущество хозяев поля. Голевую передачу ему сделал все тот же Смолов.

А точку в матче поставил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

Отметим, что полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски в этом матче трижды попадал в каркас ворот.

В конце встречи «Алания» осталась в меньшинстве: красную карточку получил защитник Давид Шавлохов.

Второй финалист определится в матче между «Спартаком» и «Енисеем». Встреча пройдет 11 мая.

Финал же состоится 29 мая. «Динамо» в последний раз играло в финале сезона-2011/12.

Бело-голубые выигрывали Кубок России в сезоне-1994/95 — это последний на данный момент трофей в истории клуба.