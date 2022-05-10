«Динамо» победило «Аланию» и вышло в финал БЕТСИТИ Кубка России
«Динамо» стало первым финалистом БЕТСИТИ Кубка России по футболу сезона-2021/22. Московский клуб в полуфинале победил «Аланию» со счетом 3:0.
Счет в середине первого тайма открыл нападающий бело-голубых Федор Смолов.
Во второй половине полузащитник «Динамо» Арсен Захарян увеличил преимущество хозяев поля. Голевую передачу ему сделал все тот же Смолов.
А точку в матче поставил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.
Отметим, что полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски в этом матче трижды попадал в каркас ворот.
В конце встречи «Алания» осталась в меньшинстве: красную карточку получил защитник Давид Шавлохов.
Второй финалист определится в матче между «Спартаком» и «Енисеем». Встреча пройдет 11 мая.
Финал же состоится 29 мая. «Динамо» в последний раз играло в финале сезона-2011/12.
Бело-голубые выигрывали Кубок России в сезоне-1994/95 — это последний на данный момент трофей в истории клуба.