Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 18:24

«Динамо» победило «Аланию» и вышло в финал БЕТСИТИ Кубка России

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
10 мая. Москва. «Динамо» — «Алания» — 3:0.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Динамо» стало первым финалистом БЕТСИТИ Кубка России по футболу сезона-2021/22. Московский клуб в полуфинале победил «Аланию» со счетом 3:0.

Счет в середине первого тайма открыл нападающий бело-голубых Федор Смолов.

Во второй половине полузащитник «Динамо» Арсен Захарян увеличил преимущество хозяев поля. Голевую передачу ему сделал все тот же Смолов.

А точку в матче поставил нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

Отметим, что полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски в этом матче трижды попадал в каркас ворот.

В конце встречи «Алания» осталась в меньшинстве: красную карточку получил защитник Давид Шавлохов.

Второй финалист определится в матче между «Спартаком» и «Енисеем». Встреча пройдет 11 мая.

Финал же состоится 29 мая. «Динамо» в последний раз играло в финале сезона-2011/12.

Бело-голубые выигрывали Кубок России в сезоне-1994/95 — это последний на данный момент трофей в истории клуба.

БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 финала
10 мая, 16:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
3:0
Алания
Голы
Смолов, 22 (1:0), Захарян, 48 (2:0), Тюкавин, 88 (3:0)
Динамо
Лещук Варела Бальбуэна Евгеньев Лаксальт (Скопинцев, 45+1) Моро Макаров (Лесовой, 66) Захарян Шиманьски (Нжи, 77) Фомин Смолов (Тюкавин, 66)
Алания
Солдатенко Шавлохов Багаев Засеев (Цараев, 46) Бутаев Хугаев (Машуков, 46) Кобесов (Сосранов, 65) Хабалов (Григорьев, 72) Хосонов Гурциев Эльдарушев (Гиоргобиани, 46)
Предупреждения
Шиманьски 67’, Тюкавин 89’  -  Шавлохов 34’, Бутаев 79’, Багаев 86’, Григорьев 87’
Удаления
Шавлохов 73’
Судьи
Мешков (Дмитров)

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Динамо (Москва)
11
39
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Цинк: причины и симптомы дефицита и его роль в организме человека
Эпопея с трансфером Эрлинга Холанда окончена. Вундеркинда из Норвегии не смогли купить даже «Реал» и «Барселона»
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России: 1/2 финала
Захарян: «С кем хотим сыграть в финале? Без разницы, обе команды сильные»
Гогниев поделился эмоциями от возвращения на стадион «Динамо»
Гогниев похвалил футболистов «Алании» за игру с «Динамо»
Гогниев: «Нас не встретили перед игрой. Потом заставили ждать, пока приедет автобус «Динамо»
«Динамо» разгромило «Аланию» в кубковом полуфинале. Команда в шаге от долгожданного трофея
В «Динамо» прокомментировали выход команды в финал БЕТСИТИ Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» — «Алания»: Тюкавин довел преимущество бело-голубых до крупного

Степашин: «Алания» — отличная команда, но «Динамо» лучше»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости