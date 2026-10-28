Тюкавин — о пенальти в матче с «Краснодаром»: «Все видели, что Кристиан начал заранее падать»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение пенальти в ворота своей команды в матче 5-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Краснодаром» (1:2).

В самом начале встречи арбитр Станислав Матвеев после просмотра ВАР назначил пенальти в ворота «Динамо», посчитав, что защитник москвичей Давид Рикардо сфолил на полузащитнике «быков» Кристиане.

— Момент с пенальти в ваши ворота. Лещук заявил, что даже ребенок разобрался бы в эпизоде. Согласны?

— Уже не помню, 40-я или 30-я секунда матча, и ВАР подзывает судью посмотреть этот эпизод. Всем же было видно, что игрок «Краснодара» Кристиан начал заранее заваливаться и падать. Приняли такое решение — окей. Хорошо, что Курбан в том эпизоде здорово сыграл и выручил команду. Значит, пенальти не было.

— Такие вещи сильно сбивают настрой?

— Конечно, это сбивает. После этого эпизода игра стала эмоциональной. Вы видели, что вся скамейка и тренерский штаб были на эмоциях.

«Динамо» с 9 очками идет вторым в группе В Пути РПЛ Кубка России. В следующем туре команда 26 ноября встретится с «Факелом».

(Кирилл Радченко)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.