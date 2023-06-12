Деменко: «Мы все понимаем, для чего была придумана такая формула Кубка России»

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко поделился мнением о формате завершившегося FONBET Кубка России.

«Честно говоря, местами был непонятен такой формат. Кто вылетает, кто не вылетает, почему тот, кто проигрывает, не вылетает... Но мы прекрасно понимаем, для чего была придумана такая формула. Нет еврокубков, игр сборной, нужно было как можно больше матчей, чтобы заполнить сезон. С этой задачей кубок справился. Это лучше, чем если бы команды по две недели не играли, выступая только в чемпионате. Для игроков — практика, заработок», — приводит «РБ Спорт» слова Деменко.

В суперфинале FONBET Кубка России ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» (1:1, по пенальти — 6:5). Московская команда в восьмой раз в истории выиграла турнир.