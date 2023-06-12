Деменко заявил, что в суперфинале FONBET Кубка России был накал

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко, который также выступал за петербургский «Зенит» и московский «Спартак», прокомментировал результат суперфинала FONBET Кубка России, в котором сразились столичный ЦСКА и «Краснодар».

«Конечно, можно назвать Акинфеева героем финала. Для команды он принес Кубок России. Если мы берем и игру, Игорь провел хороший матч, отразил пенальти. Думаю, команда поэтому и побежала к нему после. Очень хороший матч для Кубка России, такой зрелищный, с накалом. Да и болельщики пришли, больше 50 тысяч — это много. Такая атмосфера интересная получилась, хорошая», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

ЦСКА обыграл «Краснодар» в суперфинале FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 6:5).