Деменко объяснил, почему «Балтика» обыграла «Зенит»

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко прокомментировал поражение сине-бело-голубых от «Балтики» (0:1) в матче FONBET Кубка России.

«Балтика» и в чемпионате демонстрировала высокую организацию игры и самоотверженность. Видна работа Игнашевича, который привил подопечным свойственную ему в бытность игроком дисциплину и самоотдачу. Да, пока в чемпионате это не приносит много очков, так как пока не хватает опыта РПЛ и сыгранности, но в кубке, когда соперники ставят вторые или смешанные составы, нынешнего уровня «Балтики» хватает, чтобы наказывать их за ошибки. Хорошая оборона, надежный вратарь и интересные латиноамериканцы в группе атаки — за счет этого калининградцы еще многим попортят крови в этом сезоне», — цитируют «Известия» Деменко.

После трех матчей «Балтика» лидирует в группе С, набрав 9 очков. «Зенит» идет на втором месте (6 очков).