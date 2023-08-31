Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 07:07

Галактионов объяснил тройную замену в перерыве матча с «Ростовом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, почему сделал тройную замену в перерыве матча FONBET Кубка России против «Ростова» (1:2).

«С одной стороны, они были запланированы. Естественно, мы хотели их отсрочить. Понятно, что изменения напрашивались, игра пошла совершенно не по нашему сценарию, не под нашу диктовку. Очень много стали допускать ошибок. Были произведены замены, и ребята, которые вышли, игру перевернули, забили гол. И еще были моменты, у Максима Глушенкова, когда он бил головой и мог сравнивать. «Ростов» — с победой. У Валерия Георгиевича очень дисциплинированная, организованная команда, что они и показали», — приводит официальный сайт клуба слова Галактионова.

«Ростов» набрал 6 очков и возглавил группу B. «Локомотив» с 6 очками уступает ростовчанам по дополнительным показателям и занимает вторую строчку.

Футболисты &laquo;Ростова&raquo; радуются голу в&nbsp;ворота &laquo;Локомотива&raquo;. «Локомотив» снова теряет очки — на этот раз проиграли в Кубке «Ростову». Разницу сделал дублер Комличенко Голенков
Источник: https://www.fclm.ru/news/n/galaktionov-after-rostov-kubok/
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Михаил Галактионов
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Карпин вызвал в сборную России 49 футболистов
Соболенко снова стала жертвой политического хейта. Ей не пожала руку бельгийка
Российские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ под Артемовском
Журналист Карлсон допустил войну между США и Россией в 2024 году
В Польше назвали «Ланцеты» кошмаром для ВСУ
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Ромащенко: «Победа над «Крыльями» — это шаг вперед для «Ахмата»
Галактионов: «Локомотиву» необходимо держать определенную марку, качество игры»
Агент Ренана рассказал, почему игрок пропустил матч с «Балтикой»
Вахания — о вызове в сборную России: «Пока особо не верю в это, это как сон»
Арутюнянц: «Понравилась самоотдача игроков «Ростова» в матче с «Локомотивом»
Лазарев — о стычке с Клаудиньо: «Для меня нет авторитетов на поле»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ромащенко: «Победа над «Крыльями» — это шаг вперед для «Ахмата»
Новости
RSS RSS
Все новости