Галактионов объяснил тройную замену в перерыве матча с «Ростовом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, почему сделал тройную замену в перерыве матча FONBET Кубка России против «Ростова» (1:2).

«С одной стороны, они были запланированы. Естественно, мы хотели их отсрочить. Понятно, что изменения напрашивались, игра пошла совершенно не по нашему сценарию, не под нашу диктовку. Очень много стали допускать ошибок. Были произведены замены, и ребята, которые вышли, игру перевернули, забили гол. И еще были моменты, у Максима Глушенкова, когда он бил головой и мог сравнивать. «Ростов» — с победой. У Валерия Георгиевича очень дисциплинированная, организованная команда, что они и показали», — приводит официальный сайт клуба слова Галактионова.

«Ростов» набрал 6 очков и возглавил группу B. «Локомотив» с 6 очками уступает ростовчанам по дополнительным показателям и занимает вторую строчку.