ЦСКА и «Зенит» сыграют в ответном матче Кубка России 14 мая

ЦСКА и «Зенит» сыграют ответный матч финала Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 14 мая. Игра на «ВЭБ Арене» в Москве начнется в 19.30 мск.

Первый матч между соперниками состоялся 30 апреля в Санкт-Петербурге и завершился победой хозяев — 2:0.

В прямом эфире игру ЦСКА — «Зенит» будут транслировать каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Встречу из прямого эфира федерального канала также можно смотреть в онлайн-сервисах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (по подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка России. Следить за ключевыми событиями игры ЦСКА — «Зенит» также можно в матч-центре нашего сайта.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.

14 мая, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)

Победитель этого противостояния в суперфинале Кубка России разыграет трофей с победителем финала Пути регионов между «Спартаком» и «Ростовом».