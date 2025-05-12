Футбол
FONBET Кубок России
12 мая, 20:00

«Спартак» — «Ростов»: дата матча Кубка России, где смотреть трансляцию

«Спартак» и «Ростов» встретятся в Кубке России 15 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Спартак» и «Ростов» встретятся в финале Пути регионов FONBET Кубка России в четверг, 15 мая. Начало игры на «Лукойл Арене» в Москве — в 20.00 по московскому времени.

Трансляцию матча Кубка России в прямом эфире покажут на «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также встречи из прямого эфира федерального канала доступны в онлайн-сервисах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (по подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Спартак» — «Ростов» также можно в матч-центре нашего сайта.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Финал.
15 мая, 20:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:2
Ростов

Во втором этапе полуфинала Пути регионов Кубка России-2024/25 «Спартак» обыграл московское «Динамо» (2:1), а «Ростов» выиграл у «Локомотива» (2:0).

В финале Пути РПЛ встречаются ЦСКА и «Зенит». Первый матч в Санкт-Петербурге выиграли зенитовцы (2:0), армейцы принимают ответную встречу в среду, 14 мая.

Кубок России
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
