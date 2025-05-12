Футбол
FONBET Кубок России
12 мая, 13:36

«Динамо» Махачкала примет введение Fan ID на матчах Кубка России в случае внедрения системы

Микеле Антонов
Корреспондент

Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном введении паспорта болельщика на матчах Fonbet Кубка России и OLIMPBET Суперкубка России.

Ранее об этом сообщил инсайдер Иван Карпов со ссылкой на письмо Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в РФ, которое в начале апреля получили участвующие в реализации идеи ведомства.

«Если будет такое решение, будем принимать. От нас мало что зависит», — сказал Газизов «СЭ».

Система Fan ID действует на матчах РПЛ с 2022 года.

  • Ж и в о й

    У нас в стране как - начальство придумает какую-то глупость - все дружно берут под козырёк и кричат: "ЕСТЬ! Ура! Всё правильно! Так точно, товарищ Верховный Главнокомандующий! Будет сделано!" Логично, ведь в стране должна быть дисциплина.

    12.05.2025

  • Бананоид

    да у них там махровый феодализм по сути процветает... что царь скажет, то и сделают...

    12.05.2025

  • Gordon

    Вам просто всем плевать. Если бы, хотя бы, половина клубов заявило, что против этой дряни, то вполне был бы вариант, при котором её бы не было.

    12.05.2025

  • rotor

    Как раз от клубов многое зависит. Если они официально будут идти против фан айди и поддержат болельщиков, то шансы на отмену закона увеличатся. Но учитывая, что все сидят на бюджетах......

    12.05.2025

  • Berkut-7

    ОТ клубов много чего зависит, просто клубам плевать, они не хотят даже заморачиваться , им что есть болелы, что нету на стадионах, дотации в клубы поступают и хорошо.

    12.05.2025

