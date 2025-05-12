«Динамо» Махачкала примет введение Fan ID на матчах Кубка России в случае внедрения системы

Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном введении паспорта болельщика на матчах Fonbet Кубка России и OLIMPBET Суперкубка России.

Ранее об этом сообщил инсайдер Иван Карпов со ссылкой на письмо Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в РФ, которое в начале апреля получили участвующие в реализации идеи ведомства.

«Если будет такое решение, будем принимать. От нас мало что зависит», — сказал Газизов «СЭ».

Система Fan ID действует на матчах РПЛ с 2022 года.