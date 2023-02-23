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Сегодня, 16:31

Писарский отпраздновал свою дебютный гол за «Крылья Советов» с дирижерской палочкой

Виталий Косик
Корреспондент
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Владимир Писарский празднует гол в ворота «Динамо».
Фото Трансляция матча «Крылья Советов» — «Динамо»
Владимир Писарский празднует гол в ворота «Динамо».
Фото Трансляция матча «Крылья Советов» — «Динамо»
Владимир Писарский празднует гол в ворота «Динамо».
Фото Трансляция матча «Крылья Советов» — «Динамо»
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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский отметил свой дебютный гол за самарскую команду в четвертьфинальном матче FONBET Кубка России против «Динамо» с дирижерской палочкой.

На 48-й минуте встречи футболист вышел один на один с голкипером бело-голубых и поразил угол ворот. После забитого мяча нападающий взял дирижерскую палочку и изобразил управление оркестром.

В текущем сезоне Писарский сыграл 20 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал две результативные передачи.

Владимир Сычевой
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ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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