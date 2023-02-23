Писарский отпраздновал свою дебютный гол за «Крылья Советов» с дирижерской палочкой

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский отметил свой дебютный гол за самарскую команду в четвертьфинальном матче FONBET Кубка России против «Динамо» с дирижерской палочкой.

На 48-й минуте встречи футболист вышел один на один с голкипером бело-голубых и поразил угол ворот. После забитого мяча нападающий взял дирижерскую палочку и изобразил управление оркестром.

В текущем сезоне Писарский сыграл 20 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал две результативные передачи.