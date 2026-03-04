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4 марта, 18:00

ЦСКА — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча Кубка России

ЦСКА и «Краснодар» сыграют в Кубке России 4 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

ЦСКА и «Краснодар» проведут первый матч полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 4 марта. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА и «Краснодара».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
04 марта, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
3:1
Краснодар

Отслеживать ключевые события игры ЦСКА — «Краснодар» можно также в матч-центре нашего сайта.

Встречу в прямом эфире транслируют телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko.

ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;: онлайн трансляция кубкового матча 4&nbsp;марта 2026 года.ЦСКА — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча Кубка

ЦСКА занял первое место в группе D Пути РПЛ и в четвертьфинале в двух матчах обыграл махачкалинское «Динамо» (2:2, пенальти — 5:4). «Краснодар» стал первым в группе В и в первом раунде плей-офф выбил «Оренбург» (7:1 по сумме двух игр).

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Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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