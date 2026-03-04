ЦСКА и «Краснодар» проведут первый матч полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 4 марта. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 20.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА и «Краснодара».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

04 марта, 20:45. ВЭБ Арена (Москва)

Отслеживать ключевые события игры ЦСКА — «Краснодар» можно также в матч-центре нашего сайта.

Встречу в прямом эфире транслируют телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko.

ЦСКА занял первое место в группе D Пути РПЛ и в четвертьфинале в двух матчах обыграл махачкалинское «Динамо» (2:2, пенальти — 5:4). «Краснодар» стал первым в группе В и в первом раунде плей-офф выбил «Оренбург» (7:1 по сумме двух игр).