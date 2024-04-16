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Сегодня, 21:25

ЦСКА обыграл «Балтику» и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

Руслан Минаев
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Футболисты ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА дома победил «Балтику» в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:0.

Счет в игре на 34-й минуте открыл Федор Чалов, реализовав пенальти. Одиннадцатиметровый был назначен после игры рукой защитника гостей Александра Осипова. Арбитр встречи Ян Бобровский принял решение после подсказки ВАР. Спустя две минуты Аббосбек Файзуллаев удвоил преимущество хозяев.

Первый матч завершился победой армейцев со счетом 1:0.

ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ и встретится с победителем противостояния «Спартак» — «Зенит». В первой игре сине-бело-голубые одержали победу со счетом 2:1. «Балтика» сыграет во втором этапе Пути регионов. Первые матчи пройдут с 30 апреля по 2 мая.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
16 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:0
Балтика

Источник: Кубок России
Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК ЦСКА (Москва)
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