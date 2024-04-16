Гладилин: «Для прохода «Зенита» в Кубке России «Спартаку» нужна помощь Хоттабыча»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между московским клубом и «Зенитом».

В предстоящей встрече исполняющим обязанности главного тренера красно-белых будет Владимир Слишкович. Ранее специалист занимал должность ассистента Гильермо Абаскаля, уволенного из клуба 14 апреля.

«Выиграть в Питере матч — это показать суперкласс, учитывая то состояние команды, в котором она находится после Абаскаля. Но это нужно не Слишковича приглашать, а старика Хоттабыча из сказки, чтобы он за волосинки дергал, тогда победит «Спартак». Ведь дальше игры тоже будут непростые. Если Слишкович будет работать, то будет видно это, посмотрим, как будет строиться игра, какие результаты пойдут. Не нужно зацикливаться на «Зените», ведь для прохода, как я и сказал, нужна помощь Хоттабыча. Следующие игры покажут, как проявит себя команда, как футболисты будут за него биться, можно временно продлить контракт на полгода», — цитирует Гладилина ТАСС.

Игра между командами состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 мск.

Первая встреча закончилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:1. Дублем отличился вингер Педро. В составе красно-белых мяч забил Манфред Угальде.