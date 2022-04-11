Литвинов: «Спартаку обязательно надо выигрывать Кубок»

Футболист «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с «СЭ» высказался о предстоящем дерби с ЦСКА в рамках 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

— Можно ли назвать дерби с ЦСКА в Кубке важнейшим матчем сезона? Думаю, сейчас все матчи для нас очень важные. Надо продолжать побеждать, нельзя опускаться ниже в таблице, хотим быть, как можно выше. А Кубок обязательно надо выигрывать. Отдалим все силы на каждый из оставшихся матчей, — заявил Литвинов.

По результатам жеребьевки ЦСКА сыграет со «Спартаком» на стадии 1/4 финала Кубка России по футболу сезона-2021/22. Московское дерби пройдет 20 апреля на домашнем стадионе армейцев.

Напомним, матчи 1/4 финала турнира пройдут в период с 19 по 21 апреля. Полуфинальные игры — 11 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая.