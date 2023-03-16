Полузащитник «Крыльев» Иванисеня: «Очень рад вернуться на поле. потому что очень много времени пропустил из-за травмы»

Хавбек «Крыльев Советов» Дмитрий Иванисеня поделился впечатлениями от своего выхода на поле в матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против ЦСКА (2:2).

«Очень рад вернуться на поле, потому что очень много времени пропустил из-за травмы. Важно было сыграть хоть несколько минут, почувствовать игровой тонус. Конечно, это радует. Хотя игра была тяжелая, конечно, выходил не просто «подышать», а помочь команде. Акцент был сыграть надежно. Уверен, что с каждой минутой, которую я проведу на поле, буду набирать форму. Пойдет мне на пользу и пауза на матчи сборных», — приводит слова Иванисени Metaratings.ru.

Ответный кубковый матч состоится 5 апреля в Москве.