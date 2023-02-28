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Сегодня, 18:20

Чалов, Мойзес и Медина в стартовом составе ЦСКА на ответный матч FONBET Кубка России против «Краснодара»

Виталий Косик
Корреспондент
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ЦСКА объявил стартовый состав на ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара».

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Роша, Мойзес, Обляков, Мендес, Кучаев, Карраскаль, Медина, Чалов.

Первый матч ЦСКА и «Краснодара» завершился разгромной победой армейцев со счетом 3:0.

Встреча команд состоится сегодня, 28 февраля, начало — 19.30 мск.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/11850
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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