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Сегодня, 17:59

Умяров считает, что гол Зобнина в ворота «Локомотива» засчитан справедливо

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в комментарии для «СЭ» высказался об эпизоде со вторым голом в ворота «Локомотива» в 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России (4:2).

«Если судья засчитал гол, значит, все справедливо. Не считаю, что Миша Игнатов нарушал правила», — сказал Умяров «СЭ».

Оба матча 1/4 финала FONBET Кубка России завершились победой «Спартака». Красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ, а «Локомотив» продолжит борьбу во втором этапе четвертьфинала Пути регионов.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Наиль Умяров
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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