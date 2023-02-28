Умяров считает, что гол Зобнина в ворота «Локомотива» засчитан справедливо

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в комментарии для «СЭ» высказался об эпизоде со вторым голом в ворота «Локомотива» в 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России (4:2).

«Если судья засчитал гол, значит, все справедливо. Не считаю, что Миша Игнатов нарушал правила», — сказал Умяров «СЭ».

Оба матча 1/4 финала FONBET Кубка России завершились победой «Спартака». Красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ, а «Локомотив» продолжит борьбу во втором этапе четвертьфинала Пути регионов.