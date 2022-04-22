Билялетдинов: «Не факт, что «Динамо» и «Спартак» сойдутся в финале БЕТСИТИ Кубка России»

Билялетдинов не уверен, что в финале БЕТСИТИ Кубка России будут играть «Динамо» и «Спартак»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов ответил на вопрос о том, стоит ли ждать в финале БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» и «Спартак».

«Очень опасное желание, так как нельзя говорить, — приводит слова Билялетдинова Betonmobile.ru. — Кубок чем и хорош — там есть место непредсказуемости. Последние годы престиж турнира возвращается, он снова становится интересным. Команды РПЛ не «сливаются» на ранних стадиях. Поэтому не стоит заранее кому-то отдавать свои предпочтения«.

По мнению тренера, в полуфиналах турнира будут напряженные матчи.

«Не факт, что «Динамо» и «Спартак» сойдутся в финале БЕТСИТИ Кубка России. Тот же «Енисей» уверенно обыгрывал «Локомотив» и «Рубин», «Алания» — «Зенит». Так что они все будут предельно мотивированы на попадание в финал. Я бы не стал называть чудом то, что две команды из ФНЛ оказались в полуфинале, но в какой-то степени это неожиданно. РПЛ просела немного из-за отъезда иностранцев», — сказал он.

В матчах 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» примет «Аланию», а «Спартак» — «Енисей». Встречи состоятся 11 и 12 мая.

Финал назначен на 29 мая. Место проведения игры пока не названо.