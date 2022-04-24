Ребров оценил шансы «Спартака» на победу в БЕТСИТИ Кубке России

Экс-голкипер «Спартака» Артем Ребров оценил шансы команды на победу в БЕТСИТИ Кубке России.

— «Спартаку» выпал «Енисей». Как вам?

— Очень опасная жеребьевка. Многие думают: «Вот, «Спартак» дома играет с «Енисеем». Еще и «Динамо» с «Аланией». Финал ясен». Но я могу вспомнить «Тосно», которому мы проигрывали. Выглядит все легко и благодушно, но наша задача — уберечь ребят от халатного отношения. «Енисей» действительно хорошая, играющая команда, — цитирует Реброва «Комсомольская правда».

— В раздевалке кто-то высказывался по жеребьевке? Может, кто-то уже сейчас хотел с «Динамо» сыграть?

— Разные мнения, но все пришли к одной мысли — если ты хочешь взять Кубок, играть придется со всеми. Понятно, не хотелось есть в Красноярск — далеко лететь. Но мы были готовы ко всему. Предпочтений не было, просто ждали.

— У болельщиков и журналистов сейчас такое мнение, что у «Спартака» остался только Кубок. Правда, что футболисты красно-белых все силы на Кубок оставляют?

— С одной стороны, это выглядит именно так. Но с другой — у нас молодая команда. Каждую игру нужно использовать. Кому-то нужно притереться, тренерские вещи какие-то опробовать. Кубок — понятно, там нужен результат. Осталось две игры выиграть, и ребята могут вписать себя в историю. Так что нельзя сказать, что чемпионат забыт. Нужно играть и готовится к каждому матчу.

— Победа в Кубке — лучший подарок на 100-летие?

— Если такое случится, это было бы очень красиво. Прежде всего, для наших болельщиков.