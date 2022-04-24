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Ребров оценил шансы «Спартака» на победу в БЕТСИТИ Кубке России

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-голкипер «Спартака» Артем Ребров оценил шансы команды на победу в БЕТСИТИ Кубке России.

— «Спартаку» выпал «Енисей». Как вам?

— Очень опасная жеребьевка. Многие думают: «Вот, «Спартак» дома играет с «Енисеем». Еще и «Динамо» с «Аланией». Финал ясен». Но я могу вспомнить «Тосно», которому мы проигрывали. Выглядит все легко и благодушно, но наша задача — уберечь ребят от халатного отношения. «Енисей» действительно хорошая, играющая команда, — цитирует Реброва «Комсомольская правда».

— В раздевалке кто-то высказывался по жеребьевке? Может, кто-то уже сейчас хотел с «Динамо» сыграть?

— Разные мнения, но все пришли к одной мысли — если ты хочешь взять Кубок, играть придется со всеми. Понятно, не хотелось есть в Красноярск — далеко лететь. Но мы были готовы ко всему. Предпочтений не было, просто ждали.

— У болельщиков и журналистов сейчас такое мнение, что у «Спартака» остался только Кубок. Правда, что футболисты красно-белых все силы на Кубок оставляют?

— С одной стороны, это выглядит именно так. Но с другой — у нас молодая команда. Каждую игру нужно использовать. Кому-то нужно притереться, тренерские вещи какие-то опробовать. Кубок — понятно, там нужен результат. Осталось две игры выиграть, и ребята могут вписать себя в историю. Так что нельзя сказать, что чемпионат забыт. Нужно играть и готовится к каждому матчу.

— Победа в Кубке — лучший подарок на 100-летие?

— Если такое случится, это было бы очень красиво. Прежде всего, для наших болельщиков.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/artem-rebrov-o-filme-my-spartak-pobede-nad-czska-bojkotah-fan-id-i-poezde-v-rostov/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 1
Спартак 1
2-й тайм

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Артем Ребров
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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