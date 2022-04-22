Титов: «По качеству футбола «Енисей» и «Алания» не уступают «Спартаку» и «Динамо». Фаворита в БЕТСИТИ Кубке России нет»

Титов считает, что явного фаворита в БЕТСИТИ Кубке России нет

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов прокомментировал итоги жеребьевки 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Енисей» и «Алания» провели яркие четвертьфинальные игры и заслуженно вышли в полуфинал, — приводит слова Титова Sport24. — Особенно рад за «Аланию». Владикавказцы показали зрелищную игру и превзошли «Зенит» по голевым моментам. Для Осетии футбол — это религия. Хочется от души поздравить регион с праздником!»

По мнению экс-полузащитника, «Енисей» и «Алания» могут пробиться в финал БЕТСИТИ Кубка России.

«У них есть все шансы. По качеству футбола «Енисей» и «Алания» ничем не уступают «Спартаку» и «Динамо». Конечно, всем интересно посмотреть на московское дерби в финале, но считаю, что явного фаворита в БЕТСИТИ Кубке России нет. Возможно все, что угодно», — сказал он.

В матчах 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» примет «Аланию», а «Спартак» — «Енисей». Встречи состоятся 11 и 12 мая.

Финал назначен на 29 мая. Место проведения игры пока не названо.