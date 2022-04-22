Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 21:38

Титов: «По качеству футбола «Енисей» и «Алания» не уступают «Спартаку» и «Динамо». Фаворита в БЕТСИТИ Кубке России нет»

Титов считает, что явного фаворита в БЕТСИТИ Кубке России нет
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов прокомментировал итоги жеребьевки 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Енисей» и «Алания» провели яркие четвертьфинальные игры и заслуженно вышли в полуфинал, — приводит слова Титова Sport24. — Особенно рад за «Аланию». Владикавказцы показали зрелищную игру и превзошли «Зенит» по голевым моментам. Для Осетии футбол — это религия. Хочется от души поздравить регион с праздником!»

По мнению экс-полузащитника, «Енисей» и «Алания» могут пробиться в финал БЕТСИТИ Кубка России.

«У них есть все шансы. По качеству футбола «Енисей» и «Алания» ничем не уступают «Спартаку» и «Динамо». Конечно, всем интересно посмотреть на московское дерби в финале, но считаю, что явного фаворита в БЕТСИТИ Кубке России нет. Возможно все, что угодно», — сказал он.

В матчах 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» примет «Аланию», а «Спартак» — «Енисей». Встречи состоятся 11 и 12 мая.

Финал назначен на 29 мая. Место проведения игры пока не названо.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-04-22-kubok-rossii-po-futbolu-prognozy-na-matchi-kubka-ot-yegora-titova

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Егор Титов
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Динамо (Москва)
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
3
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Что будет, если качать пресс по 20 раз в день?
Ирина Слуцкая: «Наша задача прокладывать невидимую нить от начальной подготовки до олимпийских звезд»
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Краснодар» — «Зенит», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи
Билялетдинов: «Не факт, что «Динамо» и «Спартак» сойдутся в финале БЕТСИТИ Кубка России»
Мостовой: «Ростов» — средненькая команда, но я не вижу фаворитом «Спартак»
Футболисты «Спартака» сфотографировались в ретро-форме команды
Агент: «Кухта полностью доволен в «Локомотиве». Ему все нравится в команде»
Бакаев: «Я нынешняя звезда «Спартака», а Маркитесов — будущая»
«Локомотив» обыграл «Спартак» в матче молодежных команд
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России: 1/2 финала
Билялетдинов: «Не факт, что «Динамо» и «Спартак» сойдутся в финале БЕТСИТИ Кубка России»
Смородская предложила провести финал БЕТСИТИ Кубка России в Санкт-Петербурге вместо «Лужников». В нем могут сыграть «Спартак» и «Динамо»
Юрий Гаврилов прокомментировал итоги жеребьевки полуфиналов БЕТСИТИ Кубка России
Смородская считает, что «Спартак» и «Динамо» сыграют в финале БЕТСИТИ Кубка России
Полуфинальные кубковые матчи «Динамо» — «Алания» и «Спартак» — «Енисей» могут сдвинуть на один день
Билялетдинов считает, что у клубов серьезное отношение к БЕТСИТИ Кубку России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смородская предложила провести финал БЕТСИТИ Кубка России в Санкт-Петербурге вместо «Лужников». В нем могут сыграть «Спартак» и «Динамо»

Билялетдинов: «Не факт, что «Динамо» и «Спартак» сойдутся в финале БЕТСИТИ Кубка России»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости