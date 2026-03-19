Быстров о вылете «Локомотива» из Кубка России: «Игроки рано расслабились»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров поделился с «СЭ» мнением о поражении «Локомотива» от «Крыльев Советов» (2:2; пенальти — 4:5) в 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«В современных реалиях было ожидаемо, что «Локомотив» вылетит. Железнодорожники точно рано расслабились. Парни почувствовали, что есть шансы выйти дальше, и сдулись», — сказал Быстров «СЭ».

«Крылья Советов» вышли в следующий этап Кубка России. Во втором полуфинале Пути регионов команда из Самары сыграет с ЦСКА.

(Елизавета Хатохина)