Бурлак надеется, что «Арсенал» победит «Зенит» в Кубке России
Защитник тульского «Арсенала» Тарас Бурлак поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Бетсити Кубка России против «Зенита».
— Поедем к «Зениту» с мыслями пройти в четвертьфинал, — приводит слова Бурлака официальный сайт клуба. — Сразу после сборов зенитовцы, вероятно, будут не в самых лучших кондициях, что даст нам дополнительный шанс. Кубок — это всего одна игра, где каждый может обыграть каждого.
— Затем 11 финалов?
— Считаю, у нас хороший календарь. Дома проведем матчи с соперниками, которые дают играть. Рассуждать о том, легкий или сложный календарь, бессмысленно. Слишком много очков мы растеряли за прошедшие 19 туров, пора наверстывать упущенное.
Матч Кубка России «Зенит» — «Арсенал» пройдет 20 февраля в Петербурге и начнется в 17:00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/taras-burlak-trenery-veryat-v-nas-/
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