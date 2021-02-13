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Бурлак надеется, что «Арсенал» победит «Зенит» в Кубке России

14:07
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Защитник тульского «Арсенала» Тарас Бурлак поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Бетсити Кубка России против «Зенита».

— Поедем к «Зениту» с мыслями пройти в четвертьфинал, — приводит слова Бурлака официальный сайт клуба. — Сразу после сборов зенитовцы, вероятно, будут не в самых лучших кондициях, что даст нам дополнительный шанс. Кубок — это всего одна игра, где каждый может обыграть каждого.

— Затем 11 финалов?

— Считаю, у нас хороший календарь. Дома проведем матчи с соперниками, которые дают играть. Рассуждать о том, легкий или сложный календарь, бессмысленно. Слишком много очков мы растеряли за прошедшие 19 туров, пора наверстывать упущенное.

Матч Кубка России «Зенит» — «Арсенал» пройдет 20 февраля в Петербурге и начнется в 17:00 мск.

Дополнительная информация:

https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/taras-burlak-trenery-veryat-v-nas-/

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Материалы сюжета: Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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