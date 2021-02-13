Хохлов высказался о тренировках «Спартака» в снегопад перед матчем с «Динамо»
Бывший тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился своими ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России бело-голубых против «Спартака». Встреча пройдет 20 февраля.
45-летний российский специалист считает, что тренировки красно-белых в снежную погоду не помешают подготовке к игре с динамовцами.
— Я не припомню, чтобы кто-то в таких погодных условиях неделю или больше готовился к игре. В основном, команды либо прилетают накануне, либо за неделю, но не в таких условиях. Сейчас сложно при такой погоде вести полноценную подготовку, — приводит слова Хохлова «Советский спорт».
По словам Хохлова, вероятный приезд форварда Квинси Промеса в «Спартак» станет топ-трансфером для РПЛ.
— Не думаю, что есть какие-то интриги, просто хочется посмотреть, как команды подготовились к возобновлению сезона, в какой форме находятся футболисты, и какие тренерские идеи будут воплощать на поле. Время на привыкание ему не нужно, если только это тот же Промес, каким он был, когда уезжал. Тогда это однозначное усиление для «Спартака».
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