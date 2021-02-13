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Хохлов высказался о тренировках «Спартака» в снегопад перед матчем с «Динамо»

18:48
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Бывший тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился своими ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России бело-голубых против «Спартака». Встреча пройдет 20 февраля.

45-летний российский специалист считает, что тренировки красно-белых в снежную погоду не помешают подготовке к игре с динамовцами.

— Я не припомню, чтобы кто-то в таких погодных условиях неделю или больше готовился к игре. В основном, команды либо прилетают накануне, либо за неделю, но не в таких условиях. Сейчас сложно при такой погоде вести полноценную подготовку, — приводит слова Хохлова «Советский спорт».

По словам Хохлова, вероятный приезд форварда Квинси Промеса в «Спартак» станет топ-трансфером для РПЛ.

— Не думаю, что есть какие-то интриги, просто хочется посмотреть, как команды подготовились к возобновлению сезона, в какой форме находятся футболисты, и какие тренерские идеи будут воплощать на поле. Время на привыкание ему не нужно, если только это тот же Промес, каким он был, когда уезжал. Тогда это однозначное усиление для «Спартака».

Динамо — Спартак

Дополнительная информация:

https://www.sovsport.ru/football/articles/2:973907

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