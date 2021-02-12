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Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

«Спартак» готовится к кубковому дерби даже в -14

16:01
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12 февраля опубликовано новое видео в официальном Twitter «Спартака». Там показано, как команда готовится к матчу 1/8 финала Бетсити Кубка России против «Динамо».

«Всем привет! Мы в Тарасовке, продолжаем готовиться к кубковому дерби с «Динамо» даже в -14», — говорится в сообщении.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 20 февраля. Начало в 19.30 по московскому времени.

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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