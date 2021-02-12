«Спартак» готовится к кубковому дерби даже в -14
16:01
12 февраля опубликовано новое видео в официальном Twitter «Спартака». Там показано, как команда готовится к матчу 1/8 финала Бетсити Кубка России против «Динамо».
? Всем привет! Мы в Тарасовке, продолжаем готовиться к кубковому дерби с «Динамо» даже в -14 ?#КрасноБелыеСборы ?? pic.twitter.com/kI8g9N0WS2— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 12, 2021
«Всем привет! Мы в Тарасовке, продолжаем готовиться к кубковому дерби с «Динамо» даже в -14», — говорится в сообщении.
Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 20 февраля. Начало в 19.30 по московскому времени.
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