«Спартак» готовится к кубковому дерби даже в -14

12 февраля опубликовано новое видео в официальном Twitter «Спартака». Там показано, как команда готовится к матчу 1/8 финала Бетсити Кубка России против «Динамо».

? Всем привет! Мы в Тарасовке, продолжаем готовиться к кубковому дерби с «Динамо» даже в -14 ?#КрасноБелыеСборы ?? pic.twitter.com/kI8g9N0WS2 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 12, 2021

«Всем привет! Мы в Тарасовке, продолжаем готовиться к кубковому дерби с «Динамо» даже в -14», — говорится в сообщении.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 20 февраля. Начало в 19.30 по московскому времени.