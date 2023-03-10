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Булыкин прокомментировал задержание болельщика, бросившего банан в Вендела

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о болельщике из Ульяновска, который бросил банан в полузащитника «Зенита» Вендела во время матча 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Волгой» (3:0).

«Думаю, и так уже все видели, и болельщики знают, что за это будет бан. Непосещение стадиона, думаю, он себе уже сделал. Наверняка извинился, и все поняли, что этого делать нельзя, если хочешь ходить и смотреть футбол. Правильно сделали, что нашли его. У нас нет расизма и дискриминации в футболе. Мы тоже придерживаемся этих правил. Нужно это искоренять любыми способами, так как такие ситуации не идут на пользу ни российскому футболу, ни обществу», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Сотрудники полиции составили на болельщика административный протокол по статье 20.31 КоАП России «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», который будет направлен в суд для рассмотрения.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/10/19938001.shtml
Дмитрий Булыкин
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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