Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 21:15

Агент Вендела считает отличным решение оштрафовать «Волгу» на 500 тысяч за инцидент с бананом

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Агент полузащитника «Зенита» Вендела Тьяго Рибейро прокомментировал для «СЭ» задержание болельщика, который бросил банан в бразильского игрока в рамках матча FONBET Кубка России против ульяновской «Волги» (3:0).

«Отличные новости, что болельщика задержали! С Венделом на этот счет я не общался. Но он не хочет делать из этого большую проблему. Считаю штраф в 500 тысяч рублей и матч без зрителей отличным решением в отношении «Волги». Надеюсь, такого больше не повторится», — сказал Рибейро «СЭ».

Игра между командами прошла 25 февраля в Ульяновске и завершилась победой «Зенита» со счетом 3:0. КДК РФС оштрафовал ульяновский клуб на 500 тысяч рублей и наказал проведением одного матча Кубка России при пустых трибунах условно за этот инцидент.

ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
3
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Болельщики наехали на канадца из-за Капризова: Кирилл не смог доиграть матч с «Виннипегом»
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Лавров предупредил о последствиях игнорирования расследования по СП
Стало известно о состоянии упавшего на рельсы метро в Москве подростка
Российская артиллерия накрыла огнем отряд ВСУ при бегстве из Артемовска
Толкнувшему подростка под поезд метро назначили психолого-психиатрическую экспертизу
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Федерация фехтования Украины возмущена решением допустить до соревнований спортсменов из России
В Госдуме назвали «хорошим знаком» решение о допуске российских фехтовальщиков к международным соревнованиям
В Госдуме предложили взять паузу после решения о допуске российских фехтовальщиков к международным соревнованиям
Вопрос выражения политической позиции российских фехтовальщиков для допуска к соревнованиям не обсуждался на конгрессе
Российских фехтовальщиков вернули на международную арену. Это прорыв!
Президент Федерации фехтования России Мамедов об условиях допуска: «Ждем заседание МОК»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Волга» подаст аппеляцию на решение КДК по инциденту с брошенным бананом в кубковом матче против «Зенита»
Новости
RSS RSS
Все новости