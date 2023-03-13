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Сегодня, 11:16

Защитник «Урала» Бевеев — о жеребьевке Кубка России: «Все команды одинаковые, можно играть»

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник «Урала» Мингиян Бевеев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал жеребьевку FONBET Кубка России. Команда в 1/2 финала Пути РПЛ встретится со «Спартаком».

«В Кубке России есть какая-то слабая команда для «Урала»? Все команды одинаковые, можно играть. Кого-то выделять, что кто-то сильнее или слабее, не наш путь. Мы стараемся отдать все силы и играть на максимуме в каждой игре», — сказал Бевеев «СЭ».

Полуфинальный матч Кубка России «Спартак» — «Урал» состоится завтра, 14 марта, начало — 20.00 мск.

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ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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