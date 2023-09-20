Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 12:03

Ботнарь — о голе Классена: «Сложный удар, над ушами»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вратарь «Пари НН» Виталий Ботнарь высказался о поражение команды от «Спартака» в матче 4-го тура группового турнира FONBET Кубка России (0:3).

— Что произошло в концовке — на крупное поражение вы не наиграли?

— Счет был 0:1, мы пошли отыгрываться, защитники тоже побежали вперед, оставили голые зоны и пропустили два мяча в добавленное время. «Спартак» этим умеет пользоваться, — приводит «РБ Спорт» слова Ботнаря.

— Как смотрите на пропущенные мячи — возможно ли было среагировать?

— Пока не пересматривал голы.

— Что скажете о первом мяче — после удара Классена. С одной стороны, шикарный удар, с другой — во вратарский, ближний, угол.

— Сложный, неудобный мяч. Над головой, над ушами. Плюс дистанция короткая. Не знаю, надо смотреть.

«Спартак» лидирует в группе D с 12 очками. «Пари НН», набрав 2 очка, идет на последнем месте. 4 октября красно-белые встретятся в кубковой игре с «Динамо». «Пари НН» 4-го числа проведет матч с «Краснодаром».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-botnar-o-gole-klassena-slozhny-j-udar-nad-ushami/
Футбол
Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
Вратарь «Лацио» с русскими корнями — главный герой дня в ЛЧ. Забил уже второй гол головой за три года
За кого болеть в еврокубках: все российские футболисты в Лиге чемпионов и других турнирах
Двое спасателей погибли при обрушении дома в Балашихе
В Кремле прокомментировали попытки Байдена оскорбить Путина
Достигнуто соглашение о расформировании и полном разоружении армии Карабаха
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Лапочкин считает, что защитника «Спартака» Чернова должны были удалить за удар в лицо Александрову
Защитник «Спартака» Классен — об игровом времени: «Каждый футболист хочет играть больше»
ЦСКА против «Сочи», матчи «Зенита» и «Ростова»: онлайн-трансляция дня Кубка России
В «Пари НН» выразили недовольство судейством матча со «Спартаком»
Валерий Овчинников: «А чем Абаскаль лучше Юрана?»
Валерий Овчинников — о победе «Спартака» над «Пари НН»: «Странные решения судьи...»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лапочкин считает, что защитника «Спартака» Чернова должны были удалить за удар в лицо Александрову
Новости
RSS RSS
Все новости