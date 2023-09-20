В «Крыльях Советов» рассказали о состоянии Ушакова, который получил сотрясение мозга

В пресс-службе «Крыльев Советов» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья полузащитника Егора Ушакова после матча FONBET Кубок России против «Балтики» (2:1).

«Егор остался в Калининграде на пару дней, он находится под наблюдением врачей. У него сотрясение мозга», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

В одном из эпизодов 20-летний россиянин столкнулся с соперником и не смог продолжить игру. Он был заменен на 19-й минуте встречи.

Ушаков перешел в «Крылья Советов» на правах аренды из ЦСКА 13 сентября. Матч против «Балтики» стал для него вторым в составе самарцев.