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Сегодня, 13:55

В «Крыльях Советов» рассказали о состоянии Ушакова, который получил сотрясение мозга

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Крыльев Советов» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья полузащитника Егора Ушакова после матча FONBET Кубок России против «Балтики» (2:1).

«Егор остался в Калининграде на пару дней, он находится под наблюдением врачей. У него сотрясение мозга», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

В одном из эпизодов 20-летний россиянин столкнулся с соперником и не смог продолжить игру. Он был заменен на 19-й минуте встречи.

Ушаков перешел в «Крылья Советов» на правах аренды из ЦСКА 13 сентября. Матч против «Балтики» стал для него вторым в составе самарцев.

Кубок России
ФК Балтика
ФК Крылья Советов (Самара)
Егор Ушаков
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