Лапочкин считает, что защитника «Спартака» Чернова должны были удалить за удар в лицо Александрову

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал «СЭ» эпизод со столкновением между защитниками Никитой Черновым и Виктором Александровым в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Пари НН» (3:0).

«По эпизоду с ударом Чернова по лицу Александрова только одно непонятно, был ли мяч в игре. Если да, то арбитр должен был назначить пенальти и показать красную карточку Чернову за агрессивную игру. Если мяч не был в игре, то это просто красная карточка за агрессивное поведение. Конечно, ВАР должен был вмешаться в эпизод, подсказать главному судье этот телевизионный момент. Удар исподтишка, который человеческому глазу не виден, если не сосредоточиться конкретно на этом эпизоде. Это был откровенный удар в лицо от защитника «Спартака» Чернова», — сказал Лапочкин «СЭ».

Главным арбитром встречи был Евгений Буланов, его ассистентами — Рашид Абусуев и Хамид Талаев, ВАР — Алексей Емелин, АВАР — Александр Богданов.

Во вторник, 19 сентября председатель совета директоров нижегородцев Дмитрий Кондратов заявил, что клуб обратится в ЭСК РФС с просьбой оценить судейство в матче с красно-белыми.

«Пари НН» занимает последнее, четвертое место в группе D Пути РПЛ с 2 очками в 4 матчах. «Спартак» с 12 очками в 4 играх досрочно гарантировал себе выход в плей-офф Кубка страны.