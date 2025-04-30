Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

30 апреля, 12:00

Батраков наказан ростовским судьей и пропустит матч с «Ростовом»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сегодняшний матч второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России «Локомотив» — «Ростов» из-за дисквалификации пропустит один из ключевых игроков железнодорожников — Алексей Батраков. Он получил «лишнюю» желтую карточку в игре с «Ахматом» (2:1). Предупреждение заслуженное — за фол на Бернарде Берише. А первое из этих двух у него было в четвертьфинале с «Динамо» (2:1).

Ничего необычного, за исключением того, что судил ту встречу и наказал Батракова ростовский судья Сергей Иванов. Это в очередной раз заставляет поднимать вопрос о том, каким же образом в этом и прошлом сезонах выбирались и выбираются рефери при составлении списков назначений на матчи чемпионата и Кубка России.

Игра «Локомотив» — «Ахмат» состоялась 15 апреля. Задолго до этого стало известно, что на следующем этапе железнодорожникам может достаться команда из Ростова-на-Дону. Тогда зачем на их матч с грозненцами назначать Иванова?

В итоге же получилось, что из-за предупреждения, вынесенного ростовчанином, с «Ростовом» не сыграет лидер «Локо». На ровном месте появился повод для любителей теорий заговоров создать еще одну новую.

Сергей Пиняев и&nbsp;Николай Комличенко.«Локомотив» — «Ростов». Онлайн-трансляция матча Кубка

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Алексей Батраков
Кубок России
Сергей Иванов (судья)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Читайте также
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов к финалу
Глебов — о суперфинале Кубка России: «Фактор Игоря Акинфеева сыграл значимую роль»
Маркиньос признан лучшим левым полузащитником сезона Кубка России
ЭСК РФС согласился с решением Левникова удалить Умярова в матче с «Ростовом»
Лучшим правым защитником Кубка России признали Поройкова из «Тюмени»
Станкович дисквалифицирован на три игры за истерику в матче с «Ростовом». Ранее Деяна оштрафовали
Хавбек «Спартака» Умяров избежал дополнительной дисквалификации после удаления в матче с «Ростовом»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Деп Б.Охта

    Слушай, дарагой, что непрогрессивное человечество обижаешь?

    30.04.2025

  • fullerist

    А если добавить, сколько игроков Краснодара, Спартака, ЦСКА... получали карточки от питерских арбитров...

    30.04.2025

  • GeKta

    Сам и создаешь

    30.04.2025

  • napadenie

    Получается, что «теории заговора» лучше всех распространяют авторы ресурса. Вперед!

    30.04.2025

  • Горын

    Очень грязный игрок. Непонятно почему его мало наказывают?

    30.04.2025

  • ONIKAN2013

    Как неожиданно!!! Костолом карточку получил....

    30.04.2025

  • ненавижу_Мойшу_Каца

    Бобров вскрыл четко спланированный и успешно осуществленный коварный план ростовских семечкоедов.)

    30.04.2025

  • Gordon

    Дворники, убиравшие арену, тоже наверняка оттуда. Не говоря уже про стюардов и пролетавшую над ареной ворону.

    30.04.2025

  • sarkis1957

    А когда сочинский судья Кукуян, непонятным образом как назначенный на матч Ростова с Краснодаром, отменяет чистейший гол в ворота Краснодара и т.о. полностью ломает ход игры, это как?! Это можно?!

    30.04.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Есть хорошие поговорки: "Пугана ворона куста боится". "Битому псу только плеть покажи". "Кошка, змеей укушена, веревки боится". Ну и так далее. К чему я? Надо еще одну добавить: "Боброву, судью увидевшему, везде косяки мерещатся".

    30.04.2025

  • KlimA

    Боброву ноавится когда его придурком называют.. мазохист))

    30.04.2025

  • Jean4

    Я бы еще проверил родственников арбитра, который первую желтую Батракову показал в матче с Динамо. Может они тоже с Ростова?

    30.04.2025

  • vladmad_75

    Ой, для Боброва открытием стал цирк в нашем СК? Или это уже заказуха на Иванова? Чет уже вторая статья от Боброва в СЭ с наездом на Иванова. Интересно.

    30.04.2025

  • Студент-Пенсионер

    Продолжайте наблюдение.

    30.04.2025

  • Gordon

    Бобров - не только дилетант, по недоразумению исполняющий функции эксперта по судейству. Он ещё и желтопрессный провокатор. Ну вот к чему этот заголовок?

    30.04.2025

  • 199

    Пусть отдохнёт со старушкой, причёску поправит.

    30.04.2025

  • Abellardo

    А кто с Динамо первую показал? Там чётко прослеживается рука запада!

    30.04.2025

  • Геннадий Хохлов

    да....это серьезнейшее нарушение всех регламентов...как же допустили? Срочно надо подавать аппеляцию, привлечь всех виновных к ответу! Покарать самым строжайшим образом, вплоть до высшей меры наказания! Молодец, Бобров! Бдительность прежде всего, неусыпно следите за всеми передвижениями, если что, сразу звоните!

    30.04.2025

  • Яр Ростовский

    Александр, закусывать нужно! Карточка заслуженная, но судья ростовский. Короче, Бериша виноват, к бабке не ходи!

    30.04.2025

  • 199

    Ну чего ....ть! Подводят финал бакланы-пищевик. Приедут сектанты из обоих клубов. Полный стадион в Лужниках. Бакланам - кубок, в утешение за проигранное первенство. Так что успокойтесь.

    30.04.2025

  • m_16

    На самом деле это один из этапов многоходовочки от Зенита. У ЦСКА вот Роша дисквалифицирован. Это заговор газовой гидры против всего прогрессивного человечества!

    30.04.2025

  • m_16

    Такое ощущение, что не из пальца, а из бутылки он высасывает.

    30.04.2025

  • Леший

    Ну да, чего только не напишет Бобров для кликов и срача.

    30.04.2025

  • juvekos

    иванов - ангажирован бомжам но локо и ростов ему плевать. там столько бабла как в грах бомжей не поднимешь

    30.04.2025

  • ёzhic8

    Пипец крыша едет у человека, грустная история А сколько игроков получали ЖК от московских арбитров перед игрой с московским клубом? Так рехнешься моментально, быстро и безболезненно

    30.04.2025

  • Magirus

    Как известно, бобры добры. Добротой бобры полны. Если хочешь себе добра, Надо просто позвать бобра. Если ты без бобра добр, Значит, сам ты в душе бобр!

    30.04.2025

  • Ganimed77

    Да нет здесь никаких Критериев, успокойте печень:joy:Есть те, кто всегда в игре и они там и будут:rofl:

    30.04.2025

  • Андрей Киреев

    Вполне заслуженно, но у жёлтеньких авторов жёлтенькой газетёнки (всенепременно желающих раздуть некий скандальчик на ровном месте) почему-то сразу возникают вопросы ))))))))

    30.04.2025

  • КирпичИнвест

    На ровном месте появился повод для любителей теорий заговоров создать еще одну новую. --- Поставив точку Бобров оторвал глаза от экрана. Слева на стене висела фотография Джона Кеннеди, которую он еще в детстве вырезал из глянцевого журнала. Под фотографией крупным шрифтом было выведено "Узнаем ли мы правду?". Справа - кадры первой высадки на Луну, вырезанные из того же журнала, с подписью "Миф или реальность?". А со стены напротив на Александра таинственно смотрели Фокс Малдер и Дана Скалли...

    30.04.2025

  • Деп Б.Охта

    Допуская, что г-н Бобров в здравом уме, подобные статейки считаю его стёбом над читателем. Лично я буду относиться к публикациям Боброва с юмором. Стебаться, так стебаться.

    30.04.2025

  • Саша44

    Ну ты москальский чудак на букву "М". Жопу рвёшь себе сидя на стуле и пописывая это дерьмо. Мозги заточены на какие-то не существующие заговоры, а вот сенсацию из воздуха выдать - это особый надо иметь "талант" тупаря, ищущего тему для своего прославления. Журналистика, в том числе и спортивная, сдохла окончательно. Жалкие мозги у ничтожного журналистика высматривают под своими ножками в основном одно дерьмо, - и очевидно, сильно гордится этим.

    30.04.2025

  • Mick Shelby

    Судьи - позор российского футбола!

    30.04.2025

  • Ж и в о й

    "На ровном месте появился повод для любителей теорий заговоров создать еще одну новую". =========================================== Мистер Бобров, а вам не кажется, что вы сами высасываете эти теории из пальца? Ну нет у нас сейчас большого количество опытных и качественных арбитров из разных городов. Приходится обходиться теми, что есть - да и те регулярно косячат. Все вопросы - к главе судейского корпуса Милораду Мажичу!

    30.04.2025

  • Фирсыч

    По-моему Бобров иронизирует.

    30.04.2025

  • Chausov Alexey

    Пациенту Боброву стало хуже...

    30.04.2025

  • Строитель 1947

    Сам написал, что ЖК заслуженная и тут же пустился в теорию заговоров...

    30.04.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Дак вона оно чё, Михалыч!

    30.04.2025

  • Реалист-правдоруб

    Бобров совсем тронулся в поисках конспирологии.

    30.04.2025

    • «Зенит» — ЦСКА: прогнозы на матч Кубка России, кто фаворит и победит

    В «Локомотиве» опровергли информацию о возможном увольнении Галактионова после матча с «Ростовом»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости