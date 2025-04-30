Батраков наказан ростовским судьей и пропустит матч с «Ростовом»

Сегодняшний матч второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России «Локомотив» — «Ростов» из-за дисквалификации пропустит один из ключевых игроков железнодорожников — Алексей Батраков. Он получил «лишнюю» желтую карточку в игре с «Ахматом» (2:1). Предупреждение заслуженное — за фол на Бернарде Берише. А первое из этих двух у него было в четвертьфинале с «Динамо» (2:1).

Ничего необычного, за исключением того, что судил ту встречу и наказал Батракова ростовский судья Сергей Иванов. Это в очередной раз заставляет поднимать вопрос о том, каким же образом в этом и прошлом сезонах выбирались и выбираются рефери при составлении списков назначений на матчи чемпионата и Кубка России.

Игра «Локомотив» — «Ахмат» состоялась 15 апреля. Задолго до этого стало известно, что на следующем этапе железнодорожникам может достаться команда из Ростова-на-Дону. Тогда зачем на их матч с грозненцами назначать Иванова?

В итоге же получилось, что из-за предупреждения, вынесенного ростовчанином, с «Ростовом» не сыграет лидер «Локо». На ровном месте появился повод для любителей теорий заговоров создать еще одну новую.